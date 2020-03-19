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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرى يستعرض آليات التعامل مع موجة السيول والأمطار الغزيرة

الخميس 19/مارس/2020 - 12:54 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
محمد إبراهيم
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استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الآليات التي تعاملت من خلالها الوزارة مع موجة السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد خلال الفترة من "12 – 14" مارس الجاري.

وأشار الوزير إلى أن التعامل بدأ من خلال التنبؤ بموجة السيول قبل حدوثها بـ5 أيام، وخلال الأزمة تم تشكيل فريق للتعامل معها من خلال التواجد في المواقع، وكذا من خلال تفعيل 9 مراكز للطوارئ على مستوى الجمهورية على مدار الساعة، موضحًا أن المخرات التي وردت إليها السيول قائمة في محافظات: المنيا، بني سويف، الفيوم، القاهرة، الجيزة، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، ومرسى مطروح.

وأضاف أن كميات المياه التي استقبلتها أحواض مخرات سيول بالوادي والدلتا خلال الفترة من "12- 14"، مارس الجاري، وصل معظمها لنهر النيل، موضحًا أن كمية الأمطار التي سقطت خلال هذه الفترة بلغت 8 أضعاف الأمطار التي شهدتها مصر عام 2015.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير صورًا من التعدي بإلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بشكل دوري بتطهير مخرات السيول وتطهير وتعميق المصارف، فيما يجري اتخاذ إجراءات طويلة المدى تتمثل في تأهيل محطات الرفع، وتنفيذ منشآت حماية، وأعمال حماية الشواطئ.

وتطرق وزير الري إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من مخاطر السيول، والتي أسهمت في حماية منشآت واستثمارات تزيد قيمتها على تريليوني جنيه.

واستعرض الوزير مشروعات الخطة العاجلة بغرب الدلتا لمواجهة أخطار السيول، والتي تشمل تنفيذ 14 مشروعًا تم تمويلها من صندوق "تحيا مصر" لمواجهة أخطار السيول بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 1.25 مليار جنيه، وتشمل إنشاء 4 محطات رفع هي: "الخيرى – الدشودى – شريشرا – تروجا"، وأعمال إنشاء مرسى للصيادين بالمكس، وتغطية مصرف تعمير الصحاري، وإنشاء وتطهير مجرور مصرف إدكو في بعض المسافات، وإنشاء كوبرى خرسانة مسلحة على مصب مصرف القاهر، وانشاء بربخ بالدفع النفقى الهيدروليكى لمصب مصرف تعمير الصحارى "1" أسفل ترعة مريوط لتدعيم السحارة القديمة.

وفيما يتعلق بأعمال حماية الشواطئ، قال الوزير إنه تم تنفيذ أعمال بطول 42.6 كم بمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، بتكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة الاستثمارات التي تمت حمايتها نتيجة لتنفيذ تلك الأعمال 30.8 مليار جنيه، ومن المناطق التي استفادت بشكل ملحوظ من حماية الشواطئ منطقة طابية العبد الأثرية بالبحيرة، ومنطقة السقالات أمام القوات البحرية، والشاطئ أمام مكتبة الإسكندرية، ومنطقتا الأبيض وكليوباترا بمطروح، وبوغاز آشتوم الجميل ببورسعيد.

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