6 كواشف لـ«فحص كورونا» بمطار برج العرب

قال الدكتور حسام الدين رمضان، مدير الحجر الصحي بمطار برج العرب الدولي بالاسكندرية، إن الإدارة تسلمت 6 كواشف حرارة جديدة لفحص الركاب القادمين إلى المطار سواء من الدول الموبوءة بفيروس بـ"كورونا"، أو من غيرها ليصل اجمالى الكواشف المخصصة للعمل بالادارة الى 12 بينها 6 كواشف زئبقية و6 عادية.وكشف "رمضان" أن الادارة تنفذ خطة محكمة لمواجهة الفيروس حيث يتم التعامل مع اى راكب قادم الى المطار من خلال اجراءات طبية واحترازية مشددة، وبمجرد وصول الطائرات يتحرك فريق الحجر الصحي فورًا، ويغلق باب الطائرة ويوزع على الركاب جميعا الكمامات، ويبدأ التعامل معهم بالكشف عن درجة الحرارة وفور الاطمئنان على درجات الحرارة يجرى السماح للراكب بالنزول ويتم فحص الراكب مرتين مرة وهو فى الطائرة واخرى بعد نزوله.وأشار الى طريقة التعامل اليومى مع الركاب وهى انه بمجرد وصول الطائرة يتم فحص جميع من فيها وعمل كروت متابعة لكل راكب متضمنة التعرف على درجة الحرارة وفى حالة ما اذا كانت درجة الحرارة عالية يتم فى هذة الحالة سؤال الراكب عن البلد القادم منها واستكمال التشخيص اذا كان يعانى من كحة او رشح ويتم ربط هذة المعلومات مع بعضها لتصنف هذة الحالة اشتباه كورونا ويتم احالتها الى مستشفى الحميات بالاسكندرية اذا كانت الحالة تستدعى الاحالة والعزل على ان يتم تعقيم الطائرة فور نزول الركاب.واوضح الى أنه منذ بدء الاعلان عن الفيروس وحتى الان لم يتم اكتشاف اشتباه بالفيروس سوى حالة واحدة، وتم احالتها الى مستشفى الحميات وتبين انها تعانى من التهاب رئوى عادى.