رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6 كواشف لـ«فحص كورونا» بمطار برج العرب

الخميس 19/مارس/2020 - 12:54 م
مطار برج العرب
مطار برج العرب
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قال الدكتور حسام الدين رمضان، مدير الحجر الصحي بمطار برج العرب الدولي بالاسكندرية، إن الإدارة تسلمت 6 كواشف حرارة جديدة لفحص الركاب القادمين إلى المطار سواء من الدول الموبوءة بفيروس بـ"كورونا"، أو من غيرها ليصل اجمالى الكواشف المخصصة للعمل بالادارة الى 12 بينها 6 كواشف زئبقية و6 عادية.

وكشف "رمضان" أن الادارة تنفذ خطة محكمة لمواجهة الفيروس حيث يتم التعامل مع اى راكب قادم الى المطار من خلال اجراءات طبية واحترازية مشددة، وبمجرد وصول الطائرات يتحرك فريق الحجر الصحي فورًا، ويغلق باب الطائرة ويوزع على الركاب جميعا الكمامات، ويبدأ التعامل معهم بالكشف عن درجة الحرارة وفور الاطمئنان على درجات الحرارة يجرى السماح للراكب بالنزول ويتم فحص الراكب مرتين مرة وهو فى الطائرة واخرى بعد نزوله.

وأشار الى طريقة التعامل اليومى مع الركاب وهى انه بمجرد وصول الطائرة يتم فحص جميع من فيها وعمل كروت متابعة لكل راكب متضمنة التعرف على درجة الحرارة وفى حالة ما اذا كانت درجة الحرارة عالية يتم فى هذة الحالة سؤال الراكب عن البلد القادم منها واستكمال التشخيص اذا كان يعانى من كحة او رشح ويتم ربط هذة المعلومات مع بعضها لتصنف هذة الحالة اشتباه كورونا ويتم احالتها الى مستشفى الحميات بالاسكندرية اذا كانت الحالة تستدعى الاحالة والعزل على ان يتم تعقيم الطائرة فور نزول الركاب.

واوضح الى أنه منذ بدء الاعلان عن الفيروس وحتى الان لم يتم اكتشاف اشتباه بالفيروس سوى حالة واحدة، وتم احالتها الى مستشفى الحميات وتبين انها تعانى من التهاب رئوى عادى.

موضوعات متعلقة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

رجائي عطية يرفض أكاديمية المحاماة.. والمعاش بالكارنيه فقط

اتحاد الكرة يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى الدورى

الصور

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قرار بغلق جميع المطاعم والمقاهى والمولات من 7 مساء حتى 6 صباحا

إعفاء طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال فترة تعليق الدراسة

المالية: صرف مرتبات مارس فى موعدها

إنفوجراف

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «المريضة الصامتة» عن المركز العربي

"عادل إمام.. الحريف" بضيافة ستار بوكس..الليلة

«التكوين» تصدر النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية»

الليلة.. عبدالحفيظ طايل يناقش ديوانه عائلة يموت أفرادها فجأة