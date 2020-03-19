إقلاع آخر رحلة لمصر للطيران إلى طوكيو قبل تعليق الرحلات الدولية

صرح الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن رحلة الشركة رقم MS964 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى طوكيو، من طراز البوينج B777-300 ER، أقلعت، منذ قليل، وعلى متنها أكثر من 200 راكب.وقال إن هذه الرحلة ستكون آخر رحلة سفر دولية تسيرها الشركة قبل توقف حركة الطيران اعتبارا من ظهر اليوم الخميس وحتى 31 مارس الحالي، طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن الشركة تسير اليوم 33 رحلة دولية إلى كل من تورنتو وجدة وأبها ودبي وأكرا ولاجوس والدمام والرياض وأبوظبي وقبرص ولندن ونيويورك وكانو ومدريد وميلانو وإسطنبول وباريس وبروكسل وأمستردام وميونيخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو وبرلين وروما وطوكيو، لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بخلاف الرحلات الداخلية المنتظمة إلى المدن المصرية ورحلات الشحن الجوي إلى كل من الكويت وإسطنبول وأوستند بلجيكا.