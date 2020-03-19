دعوة للاستفادة من كليات الصيدلة فى إنتاج مطهرات بأسعار مخفضة

طالب أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالاستفادة بإمكانيات كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية في إنتاج المطهرات بأسعار مخفضة، لمواجهة جشع بعض التجار الذين تعمدوا رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، بهدف التربح من أزمة فيروس كورونا المستجد.وأشار الشاهد، فى تصريحات له اليوم، إلى أن هناك بعض التجارب تم إجراؤها فى عدد من الكليات كانت رائعة للغاية وظهرت خلالها منتجات جودتها تنافس منتجات مستوردة باهظة الثمن.وأكد الشاهد أن المعدن الأصيل للشعب المصرى يظهر دائمًا فى أوقات الأزمات، ودائمًا نرى حالة من التكاتف من جميع فئات المجتمع.