ضبط 20 كيلو من مخدر «القات» داخل طردين بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط قرابة 20 كيلوجراما من مخدر «القات» داخل طردين بريدين قادمين من خارج البلاد.أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية، وجود 2 طرد بريدى بداخلهما كمية من المواد المخدرة بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطردين وبداخلهما كمية كبيرة من مخدر القات، وزنت 19،140 كيلوجرام، قادمة من إحدى الدول الأجنبية لأحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبطه.وفى سياقٍ متصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية، من ضبط 2 طرد بريدي بداخلهما كمية لزيت مخدر الحشيش، 30 قرصا لعقار اكستاسي المخدر، قادمة من إحدى الدول الأجنبية لشخصين مقيمين بالجيزة، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبطهما.