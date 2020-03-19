وفاة قائد عسكري تركي سابق بـ«كورونا»

قال الصحفي بجريدة «سوزجو» التركية، سايجي أوزتورك، إن قائد القوات البرية التركية السابق أيتاتش يالمان، توفي جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.وتابع أوزتورك لقد توفي يالمان عن عمر يناهز الـ80 عامًا.وتابع أوزتورك، خلال تصريحه على قناة «KRT» التليفزيونية، أنه عقب وفاة يالمان، تم وضع زوجته وشقيقته تحت الحجر الصحي، حيث تم نقل يالمان إلى أكاديمية جولهان الطبية العسكرية وأُجري دفنه دون أي مراسم دفن.