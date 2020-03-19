رمضان 2020.. رامز مجنون رسمي على MBC مصر





موعد رامز مجنون رسمي

ومن المقرر أن تعلن شبكة MBC عن تفاصيل البرنامج خلال النصف الثاني من شهر أبريل لبدء حملة الدعاية الرسمية للبرنامج استعدادا لعرضه في شهر رمضان.



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ويشهد البرنامج استضافة عدد كبير من المشاهير من نجوم الفن والكرة وعدد من نجوم العالم. ويشهد البرنامج استضافة عدد كبير من المشاهير من نجوم الفن والكرة وعدد من نجوم العالم. ومن المقرر أن تعلن شبكة MBC عن تفاصيل البرنامج خلال النصف الثاني من شهر أبريل لبدء حملة الدعاية الرسمية للبرنامج استعدادا لعرضه في شهر رمضان.

انتهى الفنان رامز جلال من تصوير برنامجه الرمضاني الجديد أمس الأربعاء في دبي، والذي يحمل عنوان "رامز مجنون رسمي"، والمقرر عرضه على شاشة "MBC مصر" في شهر رمضان المقبل.وعلمت الدستور أن رامز كثف ساعات تصوير البرنامج خلال الفترة الماضية، وقام بتصوير أكثر من حلقة في اليوم الواحد بعد أن قرر تصوير البرنامج بالكامل في دبي بدلًا من الفلبين نظرا لانتشار فيروس كورونا.