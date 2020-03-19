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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يتراجع

الخميس 19/مارس/2020 - 12:54 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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تنشر جريدة الدستور أسعارالذهب اليوم الخميس 19 مارس 2020، وسعر عيار 21،  حيث سجل تراجعًا بقيمة 5 جنيهات للسعر المحلي.

أسعار الذهب اليوم

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم سجلت تراجع عالميًا ومحليا حيث وصلت سعر الأوقية لسعر 1475 دولار.

عيار 21 يسجل 675
وأضاف نجيب، في تصريحات لـ " الدستور"، أن عيار 21 سجل سعر 675 جنيه، فيما سجل عيار 24 نحو 780 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 575 جنيه.

تعرف على سعر الجنيه الذهب
وأفاد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الذهب من أكثر السلع المتأثرة بالتغيرات العالمية وايضا البورصات العالمية ونظرا لطرح كميات كبيرة منه اليوم تسبب في تراجع الاسعار ووصل سعر الجنية الذهب لسعر 5550 جنيه.

تعرف علي أسباب انخفاض الذهب

وأوضح نجيب، أن سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أهمها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلي الذي يشهد ارتفاعًا، فضلًا عن أسعار الأوقية في بورصة الذهب والقرارات الاقتصادية عالميًّا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

تعرف على الأسعار العالمية للذهب

وبالنسبة لأسعار العالمية فسجلت اليوم ارتفاعا بعد قيام الولايات المتحدة بتحفيز الأسواق لتهدئة بعض المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا وأوقف اتجاها لبيع المعادن النفيسة للحصول على النقد، رغم أن صعود الدولار يكبح جماح المكاسب.

أسعار الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1%، للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1529.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1644.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 670.68 دولار، وزادت الفضة 1.9 بالمئة إلى 12.83 دولار للأوقية بعد تراجعها على مدى ثماني جلسات.

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