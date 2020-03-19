سلبية نتائج تحاليل رئيس الوزراء ومسئولي الحكومة من «كورونا»

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريح له، أن نتائج الكشف السريع الذي خضع له الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع الوزراء، ومسئولي مجلس الوزراء الذين حضروا الاجتماع الأسبوعي اليوم، جاءت "سلبية".كانت وزارة الصحة والسكان، أجرت الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس الموافق 19 مارس 2020.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان بدأت في إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" منذ أيام، في المطارات والمنافذ المختلفة، وعدد من المناطق الحيوية.