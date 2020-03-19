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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن خطة مواجهة كورونا في المرافق الجماهيرية

الخميس 19/مارس/2020 - 11:55 ص
النائبة منى الشبراوي
النائبة منى الشبراوي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزراء النقل والاتصالات والعدل، بشأن خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا في المصالح الحكومية الجماهيرية كمحطات السكك الحديد ومترو الأنفاق ومكاتب البريد والشهر العقاري والأحوال المدنية.

وقالت "الشبراوي"، في طلبها اليوم الخميس، إن فيروس كورونا أزمة عالمية، لها أبعاد خطيرة اقتصاديًا، وفي منتهى الخطورة على صحة الإنسان، تستوجب من الإعلام أن يكون داعمًا بقوة في معركة وحرب تهدد حياة المواطنين.

وأوضحت "عضو مجلس النواب"، أن تعامل الحكومة مع هذه الأزمة احترافي، وتعاملت بأساليب حديثة وشفافية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استباقية تصاعدية وفقًا لمتغيرات الأوضاع، بدءًا بإعادة المصريين العالقين في الدول الموبوة، وقرارها بتقليل الموظفين في المصالح الحكومية.

ولفتت إلى أن هناك بعض الأمور التي لابد أن تكون في الحسبان، وهي المرافق الحكومية التي تكتظ يوميًا بالمواطنين، كمحطات السكك الحديد، ومترو الأنفاق، ومكاتب البريد والشهر العقاري والأحوال المدنية، والتي بطبيعتها تتطلب إجراءات أكثر احترازية حفاظًا على صحة المواطنين.

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