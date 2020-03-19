التضامن: تعليق العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي لنهاية الشهر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمؤسسات على القيام بالإسعافات الأولية وكيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ، وذلك فى ظل سبل الوقاية من فيروس كورونا.وأضافت فى تصريحات، أنه تم تعليق كافة الأنشطة في الحضانات ومؤسسات الرعاية (أندية ومسنين ودفاع اجتماعى)، كما تم تعليق أعمال وأنشطة مكاتب التأهيل الاجتماعى خلال الفترة من 19 إلى 31 مارس الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة في مواجهة أية آثار محتملة لفيروس كورونا المستجد.