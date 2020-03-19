جامعة أسيوط تؤجل امتحانات الدراسات العليا لكلية الطب

قرر مجلس جامعة أسيوط تأجيل امتحانات الدراسات العليا لكلية الطب بسبب الظروف التي تمر بها دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.كان مجلس جامعة أسيوط قرر في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، تأجيل امتحانات الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه دور أبريل إلى يوم ٣١ مايو ٢٠٢٠ بدلا من ١ أبريل ٢٠٢٠ بناء على موافقة مجلس الكلية.الجدير بالذكر أن جامعة أسيوط كانت نفذت عددا من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والوقاية منه، والتي من بينها تعقيم المستشفيات الجامعية ومباني الكليات والمدن الجامعية.