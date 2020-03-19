قطر تستقبل قيادات الحرس الثوري الإيراني المصابين بكورونا

كشفت مصادر رفيعة المستوى لموقع "العرب مباشر" اليوم الخميس، أن مستشفيات الدوحة تستقبل قيادات في الحرس الثوري الإيراني، لعلاجهم من فيروس كورونا.وأضافت المصادر أن قيادات الحرس الثوري، تم وضعهم بعناية فائقة في مستشفيات ميدانية للجيش القطري تحت حماية مشددة، بالقرب من قاعدة العديد الأمريكية بقطر، وسط تعتيم اعلامي منعا لثورة الشعب القطري.يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه رغم عدد المصابين في قطر بفيروس كورونا إلى 442، وسط مخاوف من تفشي الفيروس في السجون القطرية التي تعاني بالفعل من أوضاع صحية خاطئة.