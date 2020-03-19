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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تستقبل قيادات الحرس الثوري الإيراني المصابين بكورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:46 ص
كورونا
كورونا
أمينة ذكى
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كشفت مصادر رفيعة المستوى لموقع "العرب مباشر" اليوم الخميس، أن مستشفيات الدوحة تستقبل قيادات في الحرس الثوري الإيراني، لعلاجهم من فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن قيادات الحرس الثوري، تم وضعهم بعناية فائقة في مستشفيات ميدانية للجيش القطري تحت حماية مشددة، بالقرب من قاعدة العديد الأمريكية بقطر، وسط تعتيم اعلامي منعا لثورة الشعب القطري.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه رغم عدد المصابين في قطر بفيروس كورونا إلى 442، وسط مخاوف من تفشي الفيروس في السجون القطرية التي تعاني بالفعل من أوضاع صحية خاطئة.

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