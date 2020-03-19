اقتصادي: قرارات مجلس الوزراء لدعم الصناعة تزيد ثقة المستثمر

أشاد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، بحزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن قرار خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع حافز كبير للصناعة المحلية وخاصة الصناعات كثيفة الاستخدام مثل صناعة الأسمنت والحديد.وأضاف الإدريسي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن خفض أسعار الكهرباء يساهم في زيادة ثقة المستثمر الصناعى فى الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، قرار عظيم غرضه استمرار عمل المصانع وعدم الدخول في أزمة تعثر مالى أو إنتاجي.يذكر أن مجلس الوزراء اصدر حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وهم خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروشالإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.