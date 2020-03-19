قاتل طالبة الإسكندرية: اغتصبتها وخنقتها وسرقت محتويات الشقة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل طفلة وسرقة محتويات الشقة أثناء تواجدها بمفردها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة.كشفت تحقيقات المستشار عمر الركايبى، رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، أن المتهم يعمل لدى زوج والد المجنى عليها ويعلم تحركات الأسرة وشاهد الفتاة أكثر من مرة، ويوم الواقعة كان يعلم بعدم وجود أحد فى المنزل فقرر التسلل إليه لسرقته واستعان بباقي المتهمين مستخدمين "تروسيكل" لحمل المسروقات بعدما أخبرهم بطلب تحميل منقولات دون علمهم بحقيقة الواقعة أنها مسروقة.وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أنه أثناء دخوله الشقة فوجئ بوجود الفتاة بمفردها ثم قام بدفعها إلى الداخل وأغلق باب الشقة وحاول الاعتداء عليها واغتصابها وأثناء استغاثة الفتاة خشى افتضاح أمره وحاول كتم أنفاسها، وتقيد يداها بحبل لتمكنه من الاعتداء عليها فقرر أن يخنقها باستخدام الحبل ولقت مصرعها.وأكد المتهم أنه بعد التأكد من وفاة الفتاة شعر بالخوف وقام بسرقة خاتم الفتاة وقرطها الذهبى، بالإضافة إلى سرق أسطوانة غاز "بوتاجاز" وتلفزيون وقام بوضعهم في التروسيكل المتواجد أسفل المنزل بصحبة باقي المتهمين وفروا هاربين.