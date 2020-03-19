مايا مرسى تطالب المرأة المصرية بمساندة بلدها بقوة لمواجهة «كورونا»

توجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر إلى انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لثقتها الغالية في المرأة المصرية وتقديرها للدور المهم الذي تقوم به في المجتمع.وأكدت الدكتورة مايا مرسى، في بيان لها، أن المرأة المصرية قد عهدت هذا الدعم والتقدير من الإرادة السياسية الحكيمة المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسى، وذلك لأهمية دورها في المجتمع.وذكرت أن المرأة المصرية أثبتت وبجدارة أنها سند لأسرتها ودرع وحصن لوطنها في جميع الأحداث السابقة التي مرت به، ولم تتردد لحظة فى تلبية نداء الوطن، واستجابت له بكل حب لتراب هذا البلد العظيم.وناشدت الدكتورة مايا مرسي، المرأة المصرية فى جميع ربوع مصر أن تضيف إلى رصيد إنجازاتها وأن تبهر العالم من جديد، وأن تتصدى لهذه المحنة الصعبة التي نمر بها جميعًا، وأن تساند الدولة في تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19، مؤكدة أن كل أم هى وزيرة الصحة الآن داخل منزلها من منطلق مسئوليتها عن صحة وسلامة أبنائها.