رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا إلى 10 آلاف

الخميس 19/مارس/2020 - 11:36 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
اعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10 آلاف حالة وفقآ لنبا عاجل نقلته فضائية"سكاى نيوز".

وكانت الوزارة قد أعلنت فى وقت سابق تحول الفنادق والقاعات العامة إلى مستشفيات، لمواجهة تفشى فيرو س كورونا المستجد، كما صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية فى وقت سابق، بأن السلطات الألمانية ردت نحو 21 ألف أجنبي على الحدود في اليومين الأخيرين رافضة دخولهم الأراضي الألمانية.

وأوضح المتحدث، أن قوات الشرطة الاتحادية رفضت السماح لنحو 15 ألف شخص بالدخول إلى الأراضي الألمانية، فيما رفضت دخول نحو 6000 آخرين أمس الثلاثاء.

وأضاف المتحدث أن هذا التراجع في عدد المرفوضين يظهر أن الكثير من الناس تفهموا بالفعل القواعد الجديدة.

كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، قد أمر الشرطة الاتحادية بفرض رقابة على حدود البلاد مع كل من النمسا، والدنمارك، وفرنسا،لوكسمبورج، وسويسرا، واقتصر السماح بالدخول منذ ذلك التاريخ على الألمان والأجانب الذين لهم محل إقامة في ألمانيا وتصريح إقامة، بالإضافة إلى العاملين والأشخاص الذين لديهم أسباب وجيهة للقدوم إلى ألمانيا.

موضوعات متعلقة

خطة وزارة الداخلية لمواجهة كورونا

تفاصيل مهمة فى صفقة الزمالك مع «بن عيادة»

اختبار لقاح مصري للقضاء على «كورونا»

العثور على ضحية «قارب دناصور» بعد 4 أيام

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

قرار بغلق جميع المطاعم والمقاهى والمولات من 7 مساء حتى 6 صباحا

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الحكومة تخضع لـ«كشف كورونا» قبل اجتماعها الأسبوعي

المالية: صرف مرتبات مارس فى موعدها

إنفوجراف

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «المريضة الصامتة» عن المركز العربي

"عادل إمام.. الحريف" بضيافة ستار بوكس..الليلة

«التكوين» تصدر النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية»

الليلة.. عبدالحفيظ طايل يناقش ديوانه عائلة يموت أفرادها فجأة