وكيل زراعة الغربية: مستعد للمساعدة في رش المصالح الحكومية

أكد المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه مستعد للمساعدة في رش أي مصلحة حكومية؛ حتى نتخطى هذا الوضع الحرج ونصل بدولتنا إلى بر الأمان دون وضع أي حواجز أو قيود على هذا الأمر باعتباره مهمة.وأكد أنه خصص فريق يتكون من 10 عمال رش لعمل رش دوري للجامعات والمصالح الحكومية، مشيرا إلى أنه تم تطهير جميع الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية.يذكر أن وكيل وزارة الزراعة مستمر في إعلان حالة الطوارئ عن طريق عمل غرفة عمليات على مدار اليوم، مشددا على عدم إقامة أي تجمعات عن طريق الندوات المكبرة والدورات التدريبية لأعداد كبيرة من الأشخاص حرصا على السلامة العامة، ويكتفي بنشر التوعيات عن طريق الوسائل الإعلامية، وحل المشكلات الصادرة عن طريق الشكاوي الصادرة لإدارة خدمة المواطنين في حينه وعمل لجان متابعة يومية لحل أي مشاكل.