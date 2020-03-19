إخلاء سبيل متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية لمتهمة في القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا وإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.وأسندت النيابة للمتهمة "أمينة. ث" تهم الانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، بقصد تكدير السلم العام.كما يواجه باقي المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.