«التضامن» تكثف إجراءاتها الاحترازية فى دور الرعاية لمواجهة كورونا

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل دور التربية والمؤسسة العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعي وذوي الإعاقة ومراكز استضافة المرأة.وأكدت القباج فى تصريحات، أن تلك الإجراءات متبعة مؤخرًا خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، وحرصًا من الوزارة على صحة أبناء دور الرعاية.وشددت الوزيرة على ضرورة اتباع التوجيهات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة، كما أوضحت أن الإجراءات المتبعة تشمل توفير الكشف الحراري للعاملين والأبناء المقيمين بمؤسسات الرعاية مع توفير القفازات للقائمين في الكشف على الأبناء، وذلك لضمان توفير مناخ صحى بالمؤسسات.وأوضحت، أنه يتم أيضا توفير المنظفات والمطهرات اللازمة من أجل الحفاظ على النظافة العامة، لافتة إلى أنه حرصًا على نشر الوعي الصحي يتم توزيع منشورات توعوية وإرشادات لازمة لتحقيق أفضل سبل الوقاية.وشددت القباج على منع دخول أى وجبات جاهزة لحين انتهاء الفترة المحددة لتطبيق الإجراءات، موضحة أنه يتم توفير كاشف حراري في المؤسسات بصورة دورية، ورش وتطهير المؤسسات بعد أن يتم نقل الأبناء في مبنى مستقل والالتزام بإعادة تسكينهم بعد التطهير.