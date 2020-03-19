«المركزية للضرائب»: جميع التعاملات إلكترونيا بدءا من العام المقبل (فيديو)

قال إبراهيم عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للضرائب، إنه اعتبارا من العام المقبل، ستكون جميع التعاملات بين المواطنين ووزارة المالية إلكترونيا، مشيرا إلى أن اتجاه الدولة حاليا الهدف منه منع التعامل الورقي، حيث إنه اعتبارا من العام المقبل ستكون جميع التعاملات إلكترونيا.وأضاف إبراهيم عبد الحليم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن وزارة المالية استمرت هذا العام بتقديم الخدمات الإلكترونية، موضحا أنه بالنسبة للأشخاص الطبيعية من الممكن أن يقدم ورقيا أو إلكترونيا.وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب، سمحت للمواطنين العاديين بتقديم إقراراتهم إلكترونيا بدون مقابل، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ ذلك القرار.