رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مفاجآة «شوقى» للمعلمين والطلاب.. اليوم (نكشف تفاصيلها)

الخميس 19/مارس/2020 - 11:34 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
طباعة
كشف مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، سيعلن، اليوم الخميس، عن منصة يدخل عليها معلمو المواد الاساسية ولو من منازلهم.

وأضاف المصدر للدستور، أن المعلمين سيتواصلون مع الطلاب من خلال هذه المنصة، مشيرا إلى أنها ستكون سهلة الاستخدام حتى تساعدهم فى الدراسة "أون لاين".

وأكد المصدر أن الوزير سيعلن عن كافة التفاصيل الخاصة بالامتحانات، وكيفية عقدها فى ظل تأجيل الدراسة أسبوعين بسبب كورونا.

كان قد أعلن وزير التعليم عبر صفحته على أنه سيبث فيديو مساء اليوم الخميس، يجيب من خلاله عن عدة تساؤلات منها:" ماذا أعدت الوزارة للتعليم عن بعد لمساعدة وحماية ٢٢ مليون طالب وطالبة في ؟ وماذا قررت بخصوص امتحانات سنوات التعليم 2.0 (KG1 حتي G2) ثم سنوات النقل من ٣ ابتدائي حتي ٢ إعدادي ثم ١، ٢ ثانوي والشهادات العامة والدبلومات؟ وما هو دور المعلمين والإدارات المدرسية في هذه الفترة؟

وقال الوزير فى نهاية منشوره على صفحته الشخصية:"انتظروا الإجابات مساء الغد في فيديو مسجل أعرض علي حضراتكم فيه كل جديد وإن شاء الله تجدوا ما يطمئن الجميع ونري ما أنجزته الوزارة في التحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي المصري".

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا للاستعداد للأسوأ بسبب كورونا

المالية: صرف مرتبات مارس فى موعدها

العثور على ضحية «قارب دناصور» بعد 4 أيام

وزير التموين يجيب.. هل ينتقل «كورونا» عن طريق السلع؟

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

قرار بغلق جميع المطاعم والمقاهى والمولات من 7 مساء حتى 6 صباحا

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الحكومة تخضع لـ«كشف كورونا» قبل اجتماعها الأسبوعي

المالية: صرف مرتبات مارس فى موعدها

إنفوجراف

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «المريضة الصامتة» عن المركز العربي

"عادل إمام.. الحريف" بضيافة ستار بوكس..الليلة

«التكوين» تصدر النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية»

الليلة.. عبدالحفيظ طايل يناقش ديوانه عائلة يموت أفرادها فجأة