مفاجآة «شوقى» للمعلمين والطلاب.. اليوم (نكشف تفاصيلها)

كشف مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، سيعلن، اليوم الخميس، عن منصة يدخل عليها معلمو المواد الاساسية ولو من منازلهم.وأضاف المصدر للدستور، أن المعلمين سيتواصلون مع الطلاب من خلال هذه المنصة، مشيرا إلى أنها ستكون سهلة الاستخدام حتى تساعدهم فى الدراسة "أون لاين".وأكد المصدر أن الوزير سيعلن عن كافة التفاصيل الخاصة بالامتحانات، وكيفية عقدها فى ظل تأجيل الدراسة أسبوعين بسبب كورونا.كان قد أعلن وزير التعليم عبر صفحته على أنه سيبث فيديو مساء اليوم الخميس، يجيب من خلاله عن عدة تساؤلات منها:" ماذا أعدت الوزارة للتعليم عن بعد لمساعدة وحماية ٢٢ مليون طالب وطالبة في ؟ وماذا قررت بخصوص امتحانات سنوات التعليم 2.0 (KG1 حتي G2) ثم سنوات النقل من ٣ ابتدائي حتي ٢ إعدادي ثم ١، ٢ ثانوي والشهادات العامة والدبلومات؟ وما هو دور المعلمين والإدارات المدرسية في هذه الفترة؟وقال الوزير فى نهاية منشوره على صفحته الشخصية:"انتظروا الإجابات مساء الغد في فيديو مسجل أعرض علي حضراتكم فيه كل جديد وإن شاء الله تجدوا ما يطمئن الجميع ونري ما أنجزته الوزارة في التحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي المصري".