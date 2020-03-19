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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أغنية جديدة لـ أحمد سعد للوقاية من كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:32 ص
أحمد سعد
أحمد سعد
حسن أمين
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فاجأ المطرب أحمد سعد مستمعي راديو "إنرجي 92.1" بأغنية حصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الشاعر أحمد إبراهيم، كاشفًا عن طرحها قريبًا.

وقال سعد خلال لقائه مع وائل منصور وسارة المنذر ببرنامج "عيشها بإنرجي"، أنه سيوجد خلال شهر رمضان بأكثر من أغنية لمسلسل البرنس للفنان محمد رمضان والمخرج محد سامي.

وأكد أنه انتهى من أغاني الألبوم الجديد له بالتعاون مع شركة مزيكا، ومن المقرر طرحه قريبًا.

وتحدث أحمد سعد -خلال الحلقة- عن مشواره وقال إن أول 10 سنوات من مشواره الفني كان يقدم أغاني حزينة، مضيفًا إنه لا يمانع من الاقتباس تعليقًا على نجاح "بنت الجيران"، كاشفًا: "أول لحن في حياتي، كانت أغنية "طب ليه" لراغب علامة بعد سنة ونص اكتشفت إنها كانت شبه من لحن لأغنية أصالة".

وتابع قائلًا: "أكتر الأغاني اللي سمعتها وكان نفسي أغنيها "قلبك يا حول الله" للفنان بهاء سلطان، أنا شخص يبحب السينما جدًا، وفي نجوم كتير عايز أشتغل معاهم.. لكن تركيزي الأكبر مع المزيكا".

وعن تعاونه مع حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، قال:"حسن شاكوش صوته جميل ومميز جدًا، ولذلك تعاونت معه في مهرجان "100 حساب" بكلام مناسب جدًا للمجتمع.. وسجلنا الأغنية من فترة"، مضيفًا:" أنا ضد الكلام الخارج والإسفاف في أغاني المهرجانات، لكن ممكن تتقدم بشكل يناسب مجتمعنا لأن في ملايين بيحبوها".

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