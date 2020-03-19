رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي للوزارات: كنتم على قدر المسئولية في أزمتي الطقس وكورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:31 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
◄ مدبولي: الجميع قدَّم نموذجًا محترفًا في الأداء والتفاني والمواطن المصري يُقدر ذلك
◄ القوات المسلحة بمُعداتها وأفرادها قدمت الدعم للمناطق الأكثر تضررًا
◄ "رأيت بعيني لواءات شرطة في الشارع تحت الأمطار الغزيرة"

عقدت الحكومة اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد في مستهل الاجتماع أن الأسبوع المُنقضي، كان أصعب الأسابيع التي واجهتها الحكومة الحالية بكل المقاييس، وربما أصعب الأيام التي واجهتها الحكومات السابقة، لافتًا إلى أن التحديات بدأت بموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد، ثم مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى أعضاء الحكومة جميعًا، مؤكدًا أن الإجراءات الحُكومية كانت على قدر جدية الحدث، والتنسيق كان على أعلى مستوى، وساهمت الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها، والاستعداد المسبق، والتعاون بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، في التخفيف من وطأة الآثار السلبية لأزمة الطقس السيئ، مُشيرًا إلى أننا قد خرجنا بأقل الخسائر المُمكنة، ومؤكدًا أن الدولة ستقدم الدعم والتعويضات المناسبة لكل المضارين من موجة الطقس السيئ.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر الخاص إلى رجال القوات المسلحة والداخلية، الذين ساندوا الأجهزة المحلية كتفًا بكتف في أزمة الطقس السيئ، حيث كانوا سويًا في مقدمة الصفوف، وساعدت القوات المسلحة بمعداتها وأفرادها في تقديم الدعم بالمناطق الأكثر تضررًا، وكذا رجال الشرطة، لم يتركوا الشارع ولو لدقيقة واحدة، مضيفًا: "رأيت بعيني لواءات شرطة في الشارع تحت الأمطار الغزيرة"، موجهًا الشكر لكل من يتفانى في خدمة وطنه، وأبناء وطنه.

كما توجه مدبولي بالشكر لكل الوزارات المعنية التي كانت على قدر المسئولية، مؤكدًا أن الجميع قدم نموذجًا محترفًا في الأداء والتفاني، وبذل الجهد من أجل مواجهة هذا الظرف الجوي غير المسبوق، مشيرًا إلى أن جميع المسئولين والعاملين بوزارة الموارد المائية والري، والإسكان، والتنمية المحلية، والكهرباء، والطيران، وهيئة الأرصاد التي تتبعها، والتموين، قاموا بجهود كبيرة موجهًا لهم جميعًا الشكر.

وفيما يتعلق بجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالشكر لكل العاملين في وزارة الصحة، بما يشمل جميع الأطقم والفرق الطبية، الذين يواجهون هذه الأزمة العالمية بجهد وعزيمة على أعلى مستوى، مُكلفًا وزيرة الصحة بنقل الشكر لهم فردًا فردًا، ومشيرًا إلى أن المواطن المصري يُقدر حجم الجهد المبذول حاليًا من الجهات المعنية، لمواجهة "فيروس كورونا المستجد".

وتقدم مدبولي بالشكر أيضًا إلى جموع أطباء مصر بمناسبة يوم الطبيب العالمي الذي يواكب الثامن عشر من مارس، ويتزامن مع ملحمة إنسانية فريدة يقدمها الطبيب المصري في كل المؤسسات الطبية الوطنية وبخاصة مستشفيات العزل، بكل تفانٍ وضمير مخلص، وذلك وفق منظومة متكاملة، مع فرق التمريض والخدمات المعاونة.

كما توجه بالشكر لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والمعلمين في المدارس، الذين يبذلون جهدًا عظيمًا حاليًا، بهدف تقديم خدمات التعليم عن بعد لطلابنا، لمتابعة تقديم رسالتهم النبيلة، واستكمال مسيرة التعليم رغم ظروف تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفاصيل مهمة فى صفقة الزمالك مع «بن عيادة»

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

إجازة استثنائية لفئة من موظفي الدقهلية

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

قرار بغلق جميع المطاعم والمقاهى والمولات من 7 مساء حتى 6 صباحا

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الحكومة تخضع لـ«كشف كورونا» قبل اجتماعها الأسبوعي

المالية: صرف مرتبات مارس فى موعدها

إنفوجراف

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «المريضة الصامتة» عن المركز العربي

"عادل إمام.. الحريف" بضيافة ستار بوكس..الليلة

«التكوين» تصدر النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية»

الليلة.. عبدالحفيظ طايل يناقش ديوانه عائلة يموت أفرادها فجأة