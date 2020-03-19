كورونا يؤجل مهرجان «جلو فاشون شو»

قررت إدارة مهرجان جلو فاشون شو تأجيل فعاليات الحدث إلى النصف الأول من شهر أبريل 2020 بدلًا من يوم 21 مارس، وذلك تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء المصرى، بإلغاء الفعاليات الفنية التي تقام في تلك الفترة بسبب الكورونا.وتتضمن فعاليات الحدث عرض أزياء ومسابقة للميك أب والشعر، حيث توجد في الحدث مجموعة كبيرة من نجوم تصميم الأزياء والميك أب ومصففى الشعر من مصر والوطن العربي.ومن جانبه كشف أحمد جمعة، رئيس الحدث، أن هناك مشاركات من الجزائر والمغرب وتونس ولبنان والإمارات العربية والمملكة العربية السعودية إلى جانب نجوم مصر، موضحًا أن هذه الدورة هى الأولى للحدث، ولكنها ستقام بتقنيات عالمية، للخروج بها على أعلي مستوي مشرف لمصر.ومن ناحية أخرى أكد إبراهيم الساعي، المدير التنفيذي للحدث، أن هناك عددًا من نجوم الفن تم اختيارهم من قبل لجنة تم تشكيلها للاتفاق على أسماء النجوم الذين سوف يتم تكريمهم عن أعمالهم المتميزة، موضحًا أن وجوذ نجوم الفن في مثل هذه الأحداث يمثل واجهة مشرفة لمصر، حيث إنهم يعدون مرآة للموضة والجمال في مصر والعالم.