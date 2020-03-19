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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا إرميا يترأس صلاة قداس عيد الصليب في كنيسة القيامة

الخميس 19/مارس/2020 - 11:30 ص
الأنبا إرميا
الأنبا إرميا
مونيكا جرجس-جرجس صفوت
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ترأس نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، صباح اليوم الخميس؛ صلاة القداس الإلهي لعيد الصليب«عيد ظهور الصليب على يد القديسة هيلانة الملكة سنة ٣٢٦ م»، وذلك بكنيسة القيامة بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة.

وشاركه في الصلاة القس انجيلوس اسحق، كاهن كنيسة السيدة العذراء، والأنبا شنوده، مدينة السلام، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الصليب المقدس.

وتمتنع فيه الكنائس عن الصوم الانقطاعي؛ وإقامة القداسات الإلهية؛ بمختلف الكنائس فجر اليوم الخميس، وتحتفل الكنيسة القبطية وأيضًا الكنيسة الإثيوبية بعيد الصليب المجيد ثلاث مرات في العام في السابع عشر من توت وفي العاشر من برمهات من كل عام؛ كما تحتفل به الكنيسة الغربية في الثالث من مايو.

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