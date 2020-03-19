إغلاق الأندية ومراكز الشباب من 7 مساءً

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكل أنحاء الجمهورية حتى يوم 31-3- 2020.ويأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأبرزها تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين، قررت بعض الجامعات إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد ترم".