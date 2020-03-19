الأنبا بيجول يترأس قداس عيد الصليب

ترأس الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بالمحرق أسيوط؛ صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي لعيد الصليب؛ بالكنيسة الكبرى بالدير.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الصليب المقدس، وتمتنع فيه الكنائس عن الصوم الانقطاعي؛ وأقامت القداسات الإلهية؛ بمختلف الكنائس فجر اليوم الخميس.كما تحتفل الكنيسة القبطية وأيضًا الكنيسة الإثيوبية بعيد الصليب المجيد ثلاث مرات في العام في السابع عشر من توت وفي العاشر من برمهات من كل عام؛ كما تحتفل به الكنيسة الغربية في الثالث من مايو.