المركزي الأسترالي يخفّض سعر الفائدة إلى ربع نقطة مئوية

خفّض المصرف المركزي الأسترالي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار النصف ليصل إلى ربع نقطة، في أدنى مستوى في تاريخه، وذلك في إطار سلسلة إجراءات استثنائية أقرّها للحدّ من تداعيات جائحة كوفيد-19 على اقتصاد البلاد.وقال مجلس حكّام "بنك الاحتياطي الاسترالي" في بيان إنّ معدّل الفائدة الجديد سيبقى على حاله "لحين إحراز تقدّم على صعيد بلوغ نسبة التوظيف الكامل"، مضيفا أنّ مجلس الحكّام أقرّ إجراءات أخرى من بينها شراء سندات حكومية ودعم القطاع المصرفي في البلاد.وخفّض المصرف سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة من أجل تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة الناجمة عن الوباء.وقال محافظ المركزي الاسترالي فيليب لو في بيان إنّ "النظام المالي الأسترالي يتمتّع بالمرونة وهو في وضع جيّد للتعامل مع آثار فيروس كورونا"، مضيفا أنّ "حزمة الإجراءات التي أعلن عنها بنك الاحتياطي اليوم تكمّل الاستجابة المالية للحكومات الفدرالية وحكومات الولايات".