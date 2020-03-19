مايسة عطوة تشيد بتكليف زيادة أعداد قطارات المترو: يقلل الازدحام في العربات

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتكليفات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بزيادة أعداد القطارات بخطوط المترو الثلاثة، مشيرا إلى أن الحكومة على دراية بخطورة تكدس المواطنين خاصة في أوقات الذروة، الأمر الذي يحتاج لمزيد من الحيطة والحذر ومنع تلك التكدسات بأي طريقة دون المساس بمصالح المواطنين.وأوضحت عطوة، في بيان لها، أن مترو الأنفاق وسيلة عامة وشعبية لا استغناء عنها، وفي الوقت ذاته يمثل خطورة كبيرة على المواطنين، نتيجة التجمعات في العربات، وتقليل الاختلاط بين المواطنين، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وطالبت بزيادة أعداد مكاتب شراء التذاكر، خاصة المحطات ذات الإقبال الكبير من الجمهور، منوهة أن زيادة القطارات سيعمل على تقليل الازدحام داخل العربات ومن ثم تقليل فرصة انتشار العدوى بين الركاب.