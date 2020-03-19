تايلاند تعلن عن 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الخميس، إصابه 60 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وطالبت تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أفريقيا للاستيقاظ والاستعداد للأسوأ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19).كما صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" بعدو البشرية.قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إنه لا يوجد علاج معتمد لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، ولكن يوجد اختبارات وتجارب سريرية ولكنها لم تعتمد بعد، مشيرة إلى أن توفير علاج للفيروس لن يتم قبل عام.