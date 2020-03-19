أستراليا تمنع غير المقيمين من الدخول إلى أراضيها لمكافحة كورونا

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، منع جميع الأجانب غير المقيمين على أراضيها من الدخول، اعتبارا من مساء غد الجمعة.وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن تعزيز الإجراءات جاء استجابة لتفشي فيروس كورونا"، مضيفا أن 8% من حالات الإصابة في البلاد كانت لقادمين من دول أجنبية أو أشخاص قاموا بملامستهم.. مشيرا إلى أنه سيظل الأستراليون الذين يعودون من الخارج بحاجة إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.وكانت الحكومة قد منعت في السابق القادمين من الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية من الدخول إلى البلاد.وأكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنه تشاور مع رئيس وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن بشأن الإغلاق.