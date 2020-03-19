رغم التعافي.. خبراء يحذرون من موجات جديدة لـ«كورونا» في الصين

حذر خبراء من إمكانية أن تشهد الصين موجات جديدة لتفشي فيروس كورونا المستجد، رغم عدم تسجيل أي إصابات جديدة في مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن خبراء في مجال الأوبئة، أن طبيعة هذا الفيروس بشكل خاص تزيد من خطر عودة الإصابة به مجددا.وذكر الخبراء، أنه من الصعب اكتشاف الفيروس ما يتسبب في بقائه بالجهاز التنفسي لمدة أطول من فيروس "سارس" الذي أصاب ثمانية آلاف شخص عام 2003، موضحا أن هذا الأمر سيجعل من الصعب منع الموجات الجديدة لتفشي الفيروس.وأعلنت الصين، صباح اليوم الخميس، تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 3245 حالة.ونقلت "بلومبرج" عن السلطات الصحية الصينية، أن جميع الوفيات حدثت في مقاطعة هوبي، مشيره أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 34 حالة إصابة، جميعها من الخارج، لتصل حصيلة الإصابات 80928 حالة.وأشارت وكتلة الأنباء إلى أنه لم تسجل أي إصابات خلال يوم أمس في مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس، بعد شهرين تقريبا من إغلاق المدينة، مضيفا أن 819 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى ليصل إجمالي المتعافين 70420 حالة.