رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مخرج «سلطانة المعز» يسابق الزمن ليشارك بالماراثون الرمضاني

الخميس 19/مارس/2020 - 10:12 ص
المخرج محمد بكير
المخرج محمد بكير
أ ش أ
طباعة
يسابق المخرج محمد بكير الزمن للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل (سلطانة المعز)، حيث يُكثف حاليا ساعات التصوير يوميا، من أجل تسليم الحلقات الأولى للعمل للقنوات العارضة قبل حلول رمضان المقبل.

ومن المقرر أن تنتقل أسرة مسلسل (سلطانة المعز) إلى شارع المعز خلال الأيام المقبلة، لتصوير عدد من المشاهد هناك بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي حول فتاة شعبية تعيش في منطقة (المعز) وتقوم بإدارة محلات "كبدة" ورثتها عن والدها، من أجل تربية أشقائها وتعليمهم، إلى أن تحدث مفاجأة صادمة تقلب موازين حياتهم رأسا على عقب.

(سلطانة المعز) من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير، بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، حسن حسني، ودينا، محمد حاتم،محمود الشرقاوي، دينا، شريف إدريس وعدد أخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل (حدوتة مرة) الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، من ‏بطولة ‏مجدي كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صيام، وعايدة رياض، وسلمى أبو ضيف، وكارولين عزمي، وهاجر أحمد، ‏ومحمد شاهين، ومايان ‏السيد، وأحمد صفوت، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، للمنتج طارق صيام‎.‎

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة والعظمى بالقاهرة 19 درجة

«البحوث الإسلامية» يوضح حكم الصلاة بالجوانتي

البحوث الفلكية مفيش "زلزال" بكرة في مصر والشائعة مصدرها العياط

اختبار لقاح مصري للقضاء على «كورونا»

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

المالية: صرف مرتبات مارس فى موعدها

وزير التموين يجيب.. هل ينتقل «كورونا» عن طريق السلع؟

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

إنفوجراف

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

منوعات

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «المريضة الصامتة» عن المركز العربي

"عادل إمام.. الحريف" بضيافة ستار بوكس..الليلة

«التكوين» تصدر النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية»

الليلة.. عبدالحفيظ طايل يناقش ديوانه عائلة يموت أفرادها فجأة