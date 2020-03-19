مخرج «سلطانة المعز» يسابق الزمن ليشارك بالماراثون الرمضاني

يسابق المخرج محمد بكير الزمن للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل (سلطانة المعز)، حيث يُكثف حاليا ساعات التصوير يوميا، من أجل تسليم الحلقات الأولى للعمل للقنوات العارضة قبل حلول رمضان المقبل.ومن المقرر أن تنتقل أسرة مسلسل (سلطانة المعز) إلى شارع المعز خلال الأيام المقبلة، لتصوير عدد من المشاهد هناك بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي حول فتاة شعبية تعيش في منطقة (المعز) وتقوم بإدارة محلات "كبدة" ورثتها عن والدها، من أجل تربية أشقائها وتعليمهم، إلى أن تحدث مفاجأة صادمة تقلب موازين حياتهم رأسا على عقب.(سلطانة المعز) من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير، بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، حسن حسني، ودينا، محمد حاتم،محمود الشرقاوي، دينا، شريف إدريس وعدد أخر من الفنانين.يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل (حدوتة مرة) الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، من ‏بطولة ‏مجدي كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صيام، وعايدة رياض، وسلمى أبو ضيف، وكارولين عزمي، وهاجر أحمد، ‏ومحمد شاهين، ومايان ‏السيد، وأحمد صفوت، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، للمنتج طارق صيام‎.‎