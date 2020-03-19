محاكمة المتهمين بسرقة طالب بالإكراه فى الزيتون

قررت نيابة الزيتون الجزئية، إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة في اتهامهم بسرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح فى منطقة الزيتون.كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفادة أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الزيتون، بقيادة الرائد أحمد صبرى معاون المباحث بشارع دار السلام، ضبطت كلًا من "م. ع"، 28 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضیة سرقة وسائل نقل، وإصابة خطأ، و"ح. ا"، 24 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 5 قضايا سرقة بالإكراه، وبحوزتهما فرد خرطوش عیار 12 مم، وطلقتان من ذات العیار عقب شروعهما فى سرقة هاتف محمول من "ك. م. ا" 16 سنة طالب كرھًا عنه تحت تهدید السلاح النارى المضبوط بحوزتهما.وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بالشروع فى سرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.