109 إصابات بـ«كورونا» في بنما

قال وزير الصحة في بنما روزاريو تيرنر، "إن بلاده سجلت 109 حالات إصابة بفيروس كورونا في المجمل، بزيادة 86 إصابة جديدة عن اليوم السابق".كما أعلنت حكومة هندوراس، وفقا لقنوات روسية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة.كما سجلت وزارة الصحة في كوستاريكا أول حالة وفاة بالفيروس، وهي لرجل يبلغ من العمر 86 عاما كان قد نُقل إلى مستشفى غرب العاصمة سان خوسيه.