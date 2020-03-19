اليوم الكنائس تحتفل بعيد الصليب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الصليب المقدس.وتمتنع فيه الكنائس عن الصوم الانقطاعي؛ وإقامت القداسات الإلهية؛ بمختلف الكنائس فجر اليوم الخميس.وتحتفل الكنيسة القبطية وأيضًا الكنيسة الإثيوبية بعيد الصليب المجيد ثلاث مرات في العام في السابع عشر من توت وفي العاشر من برمهات من كل عام؛ كما تحتفل به الكنيسة الغربية في الثالث من مايو.