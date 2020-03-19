هبوط كبير لمؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات آخر جلسات الأسبوع- اليوم الخميس- على تراجع كبير، بدعم من استمرار حالة الفزع وتآكل ثقة المتعاملين فى السوق بعد نحو 6 أيام من الانهيارات المتواصلة.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 7.31%، بما يعادل 640 نقطة ليصل إلى مستوى 8116 نقطة.كما هوى المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 3.37%، بما يعادل 28.3 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 814.9 نقطة، وسط تداولات زهيدة لم تتجاوز قيمتها نحو 6.6 مليون جنيه فقط، وذلك بتداول نحو 4 ملايين ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 462 صفقة بيع وشراء.