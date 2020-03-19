برلماني يطالب بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إصلاح التلفيات بالمدارس

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إصلاح التلفيات في المدارس نتيجة عاصفة التنين، موضحًا أنه طبقا لهيئة الأبنية التعليمية، فقد شهدت موجة الطقس السيء الأخيرة تلفيات بـ184 مدرسة تأثرت بالعاصفة.وأوضح بركات، في بيان له، أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص كشريكين أساسيين في مجموعات العمل، وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحةوأشار إلى أنه بالفعل قدمت بعض الجمعيات الأهلية والأفراد مبادرات من خلال تشكيل لجان إغاثة ونقل المشردين إلى دور إيواء، لافتا إلى أننا نحتاج المزيد من المبادرات لدعم الأبنية التعليمية المتضررة، لدعم العملية التعليمية وتفعيلا لمبدأ المسئولية المجتمعية في التكاتف إزاء الكوارث والنكبات كشريك أساسي بالمجتمع بما يملكه من أدوات تمكنه من التحرك السريع والتعامل المباشر مع الجمهور خلال فترات الأزمات، مشددا على أهمية ترسيخ مبدأ التطوع والتأكيد عليه دعما لتلك الجهود، مطالبا المحافظين بضم ممثلين عن المجتمع المدني في لجان الإغاثة بكل محافظة.