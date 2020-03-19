وزير التعليم العالي يشيد بتطبيق خطة التعليم عن بُعد





حضر اللقاء، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة.



ويهدف اللقاء إلى الاطمئنان على سير العملية التعليمية وفق خطة التعليم عن بُعد، والتي تم التوجيه بها عقب صدور قرار السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من يوم الأحد الماضي 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءًا مفتوحا، مع رؤساء (7) جامعات حكومية وهي جامعات (الإسكندرية – عين شمس – حلوان – مرسى مطروح – المنصورة – بنها – أسوان)، وبعض أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الطلاب وذلك عبر الفيديو كونفرانس.حضر اللقاء، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة.ويهدف اللقاء إلى الاطمئنان على سير العملية التعليمية وفق خطة التعليم عن بُعد، والتي تم التوجيه بها عقب صدور قرار السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من يوم الأحد الماضي 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

أشاد الوزير خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها الجامعات في إيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة؛ للاستمرار في العملية التعليمية، وكذا بالخطوات التي اتخذتها الجامعات لتطبيق خطة التعليم عن بعد، وإتاحة المحاضرات والمناهج للطلاب عبر هذه المنصات الإلكترونية والمواقع الرسمية للجامعات حتى يستطيع الطلاب تحصيل العلم.



ووجه عبد الغفار بأهمية التواصل المباشر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للإجابة عن أي تساؤلات قد يطرحها أحد الطرفين.



والتقى الوزير عبر الفيديو كونفرانس بمجموعة من طلاب الجامعات المختلفة واطمأن على تواجدهم بمنازلهم حرصًا على صحتهم كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي