كورونا يرفع حالات الإصابة فى كندا إلى 690

أعلنت وزارة الصحة الكندية اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 690 إصابة مؤكدة حتى الآن.وقالت السلطات الكندية إن 231 إصابة تم تسجيلها في كولومبيا البريطانية في أقصى غربي البلاد، و214 في مقاطعة أنتاريو، و119 في مقاطعة ألبيرتا، و94 في كيبيك.وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ200 ألف مصاب، فيما تم تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة وفاة حتى الآن.