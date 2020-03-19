حقيقة تعرض مصر لزلزال قوي اليوم

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه لا صحة لتعرض مصر لزلزال كبير اليوم، موضحا أنه يتم يوميًا رصد بمعدل من 3-4 زلازل غير محسوسة، لافتا إلى أن هناك 76 محطة زلزال على مستوى الجمهورية تحدد حركة الزلازل.وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع علي فضائية" إكسترا نيوز"، أن كل الشائعات التي روجت مؤخرًا بشأن تعرض مصر لزلزال ضخم اليوم فى مناطق جنوب الجيزة والعياط، بنى سويف، الفيوم، المنيا غير حقيقية.وأشار رئيس المعهد للبحوث الفلكية، إلى أن المعهد يرصد يوميًا من 3 أو 4 زلازل صغيرة شدتها من 1.5: 3.5 غير محسوسة تتركز معظمها في البحر الأحمر، شمال الدلتا، والبحر المتوسط.وأوضح أن المعهد يصدر يوميًا بيانات لمعهد دعم واتخاذ القرار برئاسة الوزراء، ووزارة الدفاع، الأمن القومي والوطني؛ للرد على كل الشائعات وتصحيحها، لافتًا إلى أن مصر لا توجد في منطقة حزام الزلازل كما يروج البعض ولكن الأخيرة يوجد بها بعض النشاط الجيولوجي الطبيعي فى شرق مصر بالبحر الأحمر نتيجة لاتساع البحر الأحمر والمتوسط نتيجة لتقارب الصفيحة الأفريقية والأوروبية.