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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار سعر صرف الدولار اليوم

الخميس 19/مارس/2020 - 11:53 ص
الدولار
الدولار
راندا التوني
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ننشر لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم حيث استقر خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك، وفق تحديث يومي تقدمه "الدستور"، مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 


15.68جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

بنك مصر


15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية


15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

البنك العربي الإفريقي الدولي


15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي


15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 3% خلال اجتماع طارئ، لمواجهة التطورات الاقتصادية التي طرأت على العالم منذ انتشار فيروس كورونا.

تداعيات الاقتصادية المحتملة لفيروس كورونا والتي بدأ العالم أجمع في التحوط منها، واتخاذ إجراءات ضدها.

وقد أغلق مؤشر داو جونز أمس دون مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 2016، مع مواصلة الذعر بشأن تأثيرات "كوفيد-19" على الاقتصاد الأمريكي، وتكبد المؤشر الخسائر الأكبر بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة، بعدما أغلق منخفضا بنسبة 6.3%. في حين هبط مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 5.2%، وناسداك بنسبة 4.7%.

وواصل المستثمرون في الأسواق الأمريكية تسييل استثماراتهم في الأسهم والسندات، مع تراجع سعر النفط إلى أدنى مستوى منذ 18 عاما، وتزايد الغموض حول قدرة قادة العالم على التصدي إلى جائحة "كوفيد-19".

وصار التراجع أمرا معتادا في الأسواق الأوروبية، مع تسجيل تراجعات بين 4% و6% في المؤشرات الرئيسية ببورصات القارة. والأمر الإيجابي (إذا صح التعبير) هو تراجع مؤشر إبيكس الإسباني بنسبة 3.5% فقط، في حين هبطت الأسهم الإيطالية بنسبة 1.3%.

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