السلفادور ونيكاراجوا تعلنان عن أولى إصابات كورونا

أعلنت كل من نيكاراجوا والسلفادور، اليوم الخميس، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال رئيس السلفادور، نجيب بوكيله، وفقا للقنوات الروسية، إن التحاليل الطبية أثبت إصابة شخص بفيروس "كوفيد-19"، مضيفا أن المصاب دخل البلاد بطريقة غير شرعية وزار إيطاليا مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم إجراء 59 اختبارا طبيا حتى الآن، وتبين حسب الاختبارات أن شخصين مشتبه في إصابتهما بالفيروس.بدورها، أعلنت نائب رئيس نيكاراجوا، روزاريو موريلو، عن إصابة مواطن كان قد وصل من بنما يوم 15 الشهر الجاري، موضحه أن هذا الشخص أصيب بالفيروس في بنما، وبعد عودته إلى نيكاراجوا بدت عليه أعراض الإصابة، وقد أثبتت التحاليل في وقت لاحق إصابته.