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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

الخميس 19/مارس/2020 - 08:50 ص
إدمان ألعاب الفيديو
إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت
أ ش أ
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في سابقة هي الأولى من نوعها أصدر مجلس محلي ياباني، أول مرسوم من نوعه في البلاد بهدف الحد من إدمان الأطفال والشباب لألعاب الفيديو والإنترنت بالتوصية بتحديد استخدامها لمدة ساعة واحدة يوميا.

وأثار المرسوم الصادر من مجلس مقاطعة كاجاوا خلافا حيث يقول المنتقدون أنه ملزم بشكل مفرط للأباء رغم أنه لا يتضمن أي آلية لتطبيقه.

وانتقد تارو يامادا عضو مجلس المستشارين المرسوم بوصفه "بلا معنى" وقال أنه يستهدف فقط زمن استخدام الألعاب ولا يضع في الاعتبار إلى أي مدى أصبحت الأجهزة الرقمية مهمة فى حياة الأطفال.

ويقول المرسوم أن الاستخدام المفرط للإنترنت وألعاب الفيديو تجعل الأطفال منعزلون اجتماعيا ويعانون من أضطراب في النوم وتؤكد الحاجة لتطبيق إجراءات مضادة من جانب حكومة المقاطعة والمدارس وأولياء الأمور.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد اعتبرت إدمان ألعاب الفيديو مصدر أضطراب رسمي في العام الماضي.

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