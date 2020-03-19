بومبيو يبحث هاتفيا مع كندا والمكسيك التعاون لمواجهة كورونا

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، هاتفيا، مع كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي سبل تعاون البلدين بشأن منع مزيد من الانتشار لفيروس "كوفيدـ 19" أو كورونا.وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو وفريلاند بحثا كذلك فرض قيود على رحلات السفر غير الضرورية والتدابير المنسقة بهدف حماية المواطنين على طول الحدود المشتركة.وفي سياق متصل بحث بومبيو هاتفيا مع نظيره المكسيكي مارسيلو لويس إبرارد كاسوبون احتواء وتخفيف آثار انتشار الفيروس واستمرار تعاون الولايات المتحدة عن كثب مع المكسيك بشأن مختلف قضايا السياسة الخارجية ومن بينها ضمان أمن الحدود المشتركة.