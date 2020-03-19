رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول 5 أتوبيسات لمعبر قسطل على حدود السودان لعبور العالقين

الخميس 19/مارس/2020 - 08:36 ص
أتوبيس
أتوبيس
وفاء علي
طباعة
تابعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدء وصول الأتوبيسات المخصصة لنقل المصريين العالقين بالسودان ولم يستطيعوا العودة لمصر نظرا للإجراءات التي يتم اتخاذها في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن وصول خمسة من الأتوبيسات التي تم الإعلان عنها أمام معبر قسطل وفي الطريق إلى حدود معبر وادي حلفا مع الجانب السوداني، استعدادا لنقل الطلبة المصريين وأي من المواطنين القادمين الراغبين في التحرك إلى القاهرة.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه تم التواصل مع وزارة الصحة للقيام بالكشف على المواطنين، إضافة للتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة فتح المعبر وضمان تدفق العالقين بالتعاون مع الأشقاء في السودان.

كما يستمر التواصل مع الطلبة والمواطنين المصريين بالسودان لطمأنتهم وإعلامهم بجهود الدولة بكافة أجهزتها لرعايتهم وتلقي استفساراتهم والرد المباشر عليها.

جاء ذلك في ضوء تلقي وزارة الهجرة، استغاثات من عدد من المصريين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر، نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا.

وحرصا على التواصل مع المصريين العاملين بالخارج العالقين في الخارج ويرغبون في العودة للوطن أو في العودة إلى جهة عمله بالخارج، يتابع فريق عمل الوزارة على مدار الساعة استقبال رسائل المواطنين وطلباتهم من خلال استمارة البيانات الإلكترونية التالية:
‏https:docs.google.comformsde1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7xbYX-I2fxFalP4HSgQULhjBtAOiBH-w8Qviewform
‏‎
أو البريد الإلكتروني: [email protected]، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 01062437210.

موضوعات متعلقة

الجندي: «كورونا كان هيخرب البيوت لولا هذه الفتوى» (فيديو)

البحوث الفلكية مفيش "زلزال" بكرة في مصر والشائعة مصدرها العياط

وزير التموين يجيب.. هل ينتقل «كورونا» عن طريق السلع؟

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وزير التموين يجيب.. هل ينتقل «كورونا» عن طريق السلع؟

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

اختبار لقاح مصري للقضاء على «كورونا»

إنفوجراف

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

منوعات

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «المريضة الصامتة» عن المركز العربي

"عادل إمام.. الحريف" بضيافة ستار بوكس..الليلة

«التكوين» تصدر النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية»

الليلة.. عبدالحفيظ طايل يناقش ديوانه عائلة يموت أفرادها فجأة