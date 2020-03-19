أمريكا تعاقب 9 كيانات ساعدت في نقل البتروكيماويات الإيرانية

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على 9 كيانات و3 أفراد بسبب مشاركتهم في تجارة أو نقل منتجات البتروكيماويات الإيرانية بما يعزز هذا النظام وأفعاله العنيفة.وذكر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن تصرفات هؤلاء الأفراد والكيانات تسهم في توفير عائدات للنظام قد يستخدمها في تمويل الإرهاب وغيره من الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مثل الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات العراقية وقوات التحالف الموجودة في معسكر التاجي في العراق.وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية ستحرم النظام من الدخل المطلوب بإلحاح من صناعة البتروكيماويات وتعزز عزلة إيران الاقتصادية والدبلوماسية، منوها إلى أن واشنطن ستستمر في تطبيق العقوبات بشكل كامل.