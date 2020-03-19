إصابة ثاني نائب في الكونجرس الأمريكي بكورونا

أعلن بن ماك آدامز عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، أن نتائج فحوصاته الطبية أظهرت أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض عليه يوم السبت الماضي.ويعتبر ماك آدامز، 45 سنة، هو العضو الثاني بين المشرعين الأمريكيين، الذي تكون نتائج تحاليله إيجابية بالنسبة لفيروس "كوفيد - 19"، بعد ظهور الأعراض على النائب الجمهوري ماريو دياز بارارت "58 سنة"، وذلك قبل وقت قصير من الديمقراطي ماك آدامز عن ولاية يوتا.وأعلن آدامز، في تغريدة له على (تويتر) إصابته بالفيروس وأنه عزل نفسه في حجر صحي منذ ظهور أعراض مشابهة للأنفلونزا لكنها ساءت وتحولت إلى حمى، واستشارة الطبيب، لافتا إلى أنه يعمل من المنزل ويعقد اجتماعاته عبر الهاتف.