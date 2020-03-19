«شرق الإسكندرية»: إعدام 700 شيشة ضُبطت خلال 72 ساعة (صور)

أصدرت المهندسة سحر شعبان رئيس حى شرق الإسكندرية، تعليمات بالإعدام الفوري لأعداد "الشيشة"، التي تم التحفظ عليها من المقاهي، لمنع تكرار المخالفة بنطاق الحي.وكان حى شرق قد شنّ حملات مستمرة على مدار اليوم بنطاق الحي لتنفيذ القرار ومتابعة التزام المقاهي بنطاق الحى، وتحفظ خلال الـ72 ساعة الماضية، عليه ما يزيد عن 700 شيشة، وذلك بتنفيذ إدارة إشغال الطريق بالحي حملات صباحية ومسائية لمتابعة المقاهي ومنع الشيشة منها، وبالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي، برئاسة النقيب سعد رمضان.وتم جمع الكمية بحضور الإدارات المعنية من إشغال طريق ومتابعة ميدانية ورخص المحلات ومسئولي شركة نهضة مصر، وإعدامها.وأشاد المواطنين بإعدام هذه الكمية من الشيشة لما تمثله من خطر على صحة المواطنين، وتؤثر على البيئة أيضًا، وتقدموا بخالص الشكر لرئيس حي شرق على هذا العمل ولسكرتير الحي ولجميع القائمين على هذا العمل وطالبوا باستمرار الحملات ضد "الشيشة" لمنعها تماما من نطاق الحي.